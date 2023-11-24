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Русские модели «плюс-сайз» покорили подиумы Китая: в чем секрет

Русские модели «плюс-сайз» покорили подиумы Китая: в чем секрет

Судьба россиянки Кати Дубровской похожа на кино: полноватая девушка, в которой все детство сидели комплексы из-за внешности, внезапно кардинально меняет свой стиль, уезжает в другую страну и из обычной учительницы превращается в знаменитую фотомодель.

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