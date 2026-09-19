🚔В Ялте решили проблему незаконных сборщиков денег на парковках В городе больше нет псевдопарковщиков, которые собирали деньги за муниципальную парковку, рассказал заместитель начальника департамента муниципального контроля администрации Ялты Дмитрий Ксензюк.