Канада расхрабрилась и готова объявить войну США: каковы шансы на победу

Интересные события разворачиваются вокруг США и Канады. Отношения двух стран могут перейти от слов к делу - горячей фазе, после того, как канадский премьер - министр Джастин Трюдо заявил, что не быть Канаде 51 штатом США.
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