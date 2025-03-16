Канада расхрабрилась и готова объявить войну США: каковы шансы на победу

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ГОЛУБОЙ ВПИСАЛСЯ И ТУТ ЖЕ ВЫПИСАЛСЯ ...ИЗ ПРЕЗИДЕНТОВ. ПУСТЬ КАНАДУ ДОЛБЯТ БЕЗ ГОЛУБОГО, ОН ЗДЕСЬ НИ ПРИЧЕМ !!!
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