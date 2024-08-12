Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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    Это Ваши выводы, совершенно не совпадающие с реальной жизнью. Есть крайне редкие исключения? Есть, но красота и угаса...Лет 20 назад я вс...
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Советы, как правильно реагировать на обидные слова

Советы, как правильно реагировать на обидные слова

Защищаясь от оскорблений, легко оказаться в порочном круге ударов и контрударов. Однако есть способы… Обидные слова подстерегают нас ежедневно — часто, когда мы меньше всего к этому готовы: на дороге в часы пик, когда в людях проявляются худшие качества; в очередях, когда у нас кончается терпение; на работе и за праздничным столом, где люди считают грубость чуть ли не дозволенной.

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