Советы, как правильно реагировать на обидные слова

Защищаясь от оскорблений, легко оказаться в порочном круге ударов и контрударов. Однако есть способы… Обидные слова подстерегают нас ежедневно — часто, когда мы меньше всего к этому готовы: на дороге в часы пик, когда в людях проявляются худшие качества; в очередях, когда у нас кончается терпение; на работе и за праздничным столом, где люди считают грубость чуть ли не дозволенной.