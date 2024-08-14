В Британии появилась новая инициатива, которой могут и должны последовать в других странах, где наступило осознание необходимости борьбы с мусором.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Британии появилась новая инициатива, которой могут и должны последовать в других странах, где наступило осознание необходимости борьбы с мусором.
Свежие комментарии