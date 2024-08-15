США предлагают тихую поддержку Украине после того, как вторжение в Курск разозлило Путина

Фото: interessant.ru Президент Джо Байден заявил журналистам, что продвижение Украины на российской территории поставило Москву в трудное положение, признав при этом, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии