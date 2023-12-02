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Назойливый мошенник за 10 минут позвонил россиянину почти три тысячи раз

Назойливый мошенник за 10 минут позвонил россиянину почти три тысячи раз

В ноябре мошенник совершил 2994 попытки дозвониться до россиянина всего за 10 минут. Аферист оказался самым настойчивым ноябрьским злоумышленником, сообщил «РИА Новости» директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

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