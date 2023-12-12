В ГД предложили включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев выступил с предложением об обязательном включении в исторические фильмы и сериалы, посвященные возникновению преступных группировок, исторических справок о последствиях деятельности ОПГ.
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