Калужане недовольны выбором места для нового образовательного центра

Открытие нового филиала образовательного центра «Галактика» в Европейском квартале Калуги вызвало волну негодования среди горожан, особенно жителей других районов, которые годами ждут улучшения образовательной инфраструктуры Открытие нового филиала образовательного центра «Галактика» в Европейском квартале Калуги вызвало волну негодования среди горожан, особенно жителей других районов, которые годами ждут улучшения образовательной инфраструктуры.
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