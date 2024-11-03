Калужане недовольны выбором места для нового образовательного центра

Открытие нового филиала образовательного центра «Галактика» в Европейском квартале Калуги вызвало волну негодования среди горожан, особенно жителей других районов, которые годами ждут улучшения образовательной инфраструктуры Открытие нового филиала образовательного центра «Галактика» в Европейском квартале Калуги вызвало волну негодования среди горожан, особенно жителей других районов, которые годами ждут улучшения образовательной инфраструктуры.