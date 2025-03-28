Врач Масленникова: детские истерики от 1 до 4 лет являются нормальным явлением

Детские истерики — это нормальное явление в развитии ребенка, особенно в возрасте от 1 до 4 лет. В этот период дети учатся выражать свои эмоции и справляться с ними, но их навыки саморегуляции еще не развиты.
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