«Строительные работы ведём хорошими темпами»: Александр Беглов рассказал о запуске трамвая от метро «Купчино»

Полностью скоростная линия будет сдана в 2026 году Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в своем телеграм-канале о планируемом запуске трамвая от метро «Купчино» до посёлка Шушары в 4 квартале текущего года.
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