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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мацокина об операции: «Месяц провела на костылях, можно сказать, училась ходить. Каждый день работала дома на тренажерном станке»

«Я приехала со сбора, не было конкретной травмы, просто начало тянуть колено. Я думала, что проблема со связкой.

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