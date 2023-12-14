Президент Палестины Аббас захотел восстановить контакты с движением ХАМАС

Глава Палестины Махмуд Аббас поручил восстановить прерванные связи с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил Аззам аль-Ахмед, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), в интервью телеканалу al Arabiya.
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