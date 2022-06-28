В Чувашии полицейские и общественники провели мастер-класс по боксу для школьников

С азами одного из самых энергозатратных видов спорта и тактикой ведения боя ребята познакомились в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

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