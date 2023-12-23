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Представитель ВСУ: Подбитые дроны летят несколько километров и поэтому долетают до Киева и Львова

Представитель ВСУ: Подбитые дроны летят несколько километров и поэтому долетают до Киева и Львова

Воздушные силы ВСУ наконец решились объяснить западной и украинской аудитории, почему регулярно заявляется об «уничтожении», скажем, 20 из 21 российских беспилотников, но при этом прилёты последних фиксируются в нескольких регионах сразу.

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