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Царьград

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Прокуратура РФ стремится конфисковать активы "Саянскхимпласта" на 78,8 млрд рублей

Прокуратура РФ стремится конфисковать активы "Саянскхимпласта" на 78,8 млрд рублей

Прокуратура намерена конфисковать активы "Саянскхимпласта" у экс-депутата Виктора Круглова и его семьи.

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