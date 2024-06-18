Массовые отравления в Москве: кто ответит за произошедшее? Елена ГалицкаяВ столице России вспыхнул скандал в связи с массовыми отравлениями, которые заставили более 120 человек обратиться за медицинской помощью.
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