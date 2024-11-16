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Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании

Президент Абхазии Аслан Бжания уехал из страны, в связи с чем переговоры были прерваны. Как рассказал изданию «D News Абхазия» лидер протестующих Ливан Микаа, Бжания может находиться на территории российской военной базы, передает РБК.

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