Прибор PlanetVac, профинансированный членами Планетарного общества, уже отработал на Луне Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к запуску миссию Martian Moons eXploration (MMX) — первый в истории аппарат, который должен сесть на спутник Марса и вернуть образцы грунта на Землю.
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