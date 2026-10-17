Прибор PlanetVac, профинансированный членами Планетарного общества, уже отработал на Луне Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к запуску миссию Martian Moons eXploration (MMX) — первый в истории аппарат, который должен сесть на спутник Марса и вернуть образцы грунта на Землю.