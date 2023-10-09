Опыт ХАМАС: израильские «Меркавы» в зоне СВО стали бы целью для «Ланцетов»

Драматические события на Ближнем Востоке, начавшиеся 7 октября 2023 года, в 50-летнюю годовщину так называемой Войны Судного дня, заставили внимательнее присмотреться к реальным возможностям хваленой израильской армии и боевой техники, оказавшихся слегка перехваленными.
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