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Парти интересен «Аль-Ахли». «Арсенал» открыт к продаже хавбека (Daily Mail)

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Аль-Ахли». «Арсенал» открыт к продаже игрока, поскольку надеется вернуть часть денег, потраченных на трансфер Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

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