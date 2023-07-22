Польша получила надлежащий ответ на претензии к выступлению российского лидера Владимира Путина, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Российский посол: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
Комментарии
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Евгений Акимов
Факт не оспорим, вопрос, к чему, в контексте польских притязаний на украинские и белорусские территории озвучен сей факт? Здесь уместно напоминание о Тешинской обл. при разделе Чехословакии и что за этим последовало. А, упоминание сталинского "подарка" говорит, либо Путин пошел по стопам Байдена, либо РФ готовит нападение на Польшу. В противном случае это словоблудие для красного словца. (Которое кстати похоронило весь смысл выступления, ибо, на него даже не обратили внимания)
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13 час.
И тут не скажу Не скажу
Раз не можете оспорить - то к чему претензии? , упоминание сталинского "подарка" говорит, что если у Польши есть претензии, то и к Польше тоже. То есть кое-кому стоит заткнуться, оспаривая итоги 2МВ.
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7 час.
Евгений Акимов
Для вислоухих такая трактовка сойдёт
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2 час.
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