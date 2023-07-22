Российский посол: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина

Евгений Акимов

Факт не оспорим, вопрос, к чему, в контексте польских притязаний на украинские и белорусские территории озвучен сей факт? Здесь уместно напоминание о Тешинской обл. при разделе Чехословакии и что за этим последовало. А, упоминание сталинского "подарка" говорит, либо Путин пошел по стопам Байдена, либо РФ готовит нападение на Польшу. В противном случае это словоблудие для красного словца. (Которое кстати похоронило весь смысл выступления, ибо, на него даже не обратили внимания)