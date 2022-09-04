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Писательница рассказала о скандале на концерте Долиной, которую зрители выгоняли со сцены

Писательница рассказала о скандале на концерте Долиной, которую зрители выгоняли со сцены

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандальной ситуации на одном из последних концертов. Зрители пытались прогнать ее со сцены и выкрикивали оскорбления в ее адрес, сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на слова писательницы Юлии Волкодав.

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