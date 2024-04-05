За что могут оштрафовать дачника: в Госдуме перечислили нарушения

Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал агентству «Прайм» депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.