Отец Яниса Тиммы заподозрил Седокову в краже дорогих вещей покойного сына

Певицу Анну Седокову вновь оказалась в центре громкого скандала: в сети заговорили о её возможной новой романтической связи, а также о неоднозначных событиях, связанных с её покойным бывшим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает Пятый канал.