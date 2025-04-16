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Отец Яниса Тиммы заподозрил Седокову в краже дорогих вещей покойного сына

Отец Яниса Тиммы заподозрил Седокову в краже дорогих вещей покойного сына

Певицу Анну Седокову вновь оказалась в центре громкого скандала: в сети заговорили о её возможной новой романтической связи, а также о неоднозначных событиях, связанных с её покойным бывшим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает Пятый канал.

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