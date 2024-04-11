Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    Великолепие великолепное🌺Сказочная красота...
  • Татьяна Кибишева
    Если кому-то верил - то нужно верить до конца. Все может быть и 90% того, что сейчас непонятно и неизвестно. Возможно...Очередная мутная ...
  • Светлана Митленко
    Да никто не знает... такие вот новостиОчередная мутная ...

Очередная мутная волна о Вагнерах

Очередная мутная волна о Вагнерах

Несколько дней давала вылежаться материалу и высказаться всем, кто близок к этому вопросу. Новости от 5 апреля.

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Комментарии
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ВераВерная
Ой, Света, не знаю...
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15 час.
Светлана Митленко
Да никто не знает... такие вот новости
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14 час.
Татьяна Кибишева
Если кому-то верил - то нужно верить до конца. Все может быть и 90% того, что сейчас непонятно и неизвестно. Возможно что достойный человек поступил непонятно сейчас чтобы позже всё достойно объяснить, возможно это был единственный выход во имя чего-то настоящего.
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13 час.

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