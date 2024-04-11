Несколько дней давала вылежаться материалу и высказаться всем, кто близок к этому вопросу. Новости от 5 апреля.
Очередная мутная волна о Вагнерах
Комментарии
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ВераВерная
Ой, Света, не знаю...
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15 час.
Светлана Митленко
Да никто не знает... такие вот новости
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14 час.
Татьяна Кибишева
Если кому-то верил - то нужно верить до конца. Все может быть и 90% того, что сейчас непонятно и неизвестно. Возможно что достойный человек поступил непонятно сейчас чтобы позже всё достойно объяснить, возможно это был единственный выход во имя чего-то настоящего.
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13 час.
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