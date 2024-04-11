Очередная мутная волна о Вагнерах

Татьяна Кибишева

Если кому-то верил - то нужно верить до конца. Все может быть и 90% того, что сейчас непонятно и неизвестно. Возможно что достойный человек поступил непонятно сейчас чтобы позже всё достойно объяснить, возможно это был единственный выход во имя чего-то настоящего.