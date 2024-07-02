В Улан-Удэ перевозчикам будут доплачивать за каждый отработанный день

Власти Бурятии приняли решение оказать финансовую поддержку перевозчикам, работающим в Улан-Удэ. Министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства разработало проект постановления, согласно которому перевозчикам начисляются дополнительные средства за каждый отработанный день.
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