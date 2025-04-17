РВ: в районе Горнальского монастыря продолжаются ожесточённые бои

В районе Горнальского монастыря в Курской области продолжаются ожесточённые бои. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», морские пехотинцы группировки войск «Север» накануне ворвались и заняли большую часть Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, закрепившись на территории святыни в Суджанском районе Курской области.