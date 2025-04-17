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РВ: в районе Горнальского монастыря продолжаются ожесточённые бои

РВ: в районе Горнальского монастыря продолжаются ожесточённые бои

В районе Горнальского монастыря в Курской области продолжаются ожесточённые бои. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», морские пехотинцы группировки войск «Север» накануне ворвались и заняли большую часть Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, закрепившись на территории святыни в Суджанском районе Курской области.

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