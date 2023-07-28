Песков: Путин не ждет приглашения на саммит АТЭС в Сан‑Франциско

РИАМО - 28 июл. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не ждут, что президенту России Владимиру Путину будет направлено приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.