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Песков: Путин не ждет приглашения на саммит АТЭС в Сан‑Франциско

Песков: Путин не ждет приглашения на саммит АТЭС в Сан‑Франциско

РИАМО - 28 июл. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не ждут, что президенту России Владимиру Путину будет направлено приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

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