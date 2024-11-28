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Китай

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Президенты Казахстана и России провели переговоры в Астане

Астана, 27 ноября /Синьхуа/ -- В резиденции "Акорда" в столице Казахстана Астане в среду состоялась торжественная церемония официальной встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

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