Президенты Казахстана и России провели переговоры в Астане

Астана, 27 ноября /Синьхуа/ -- В резиденции "Акорда" в столице Казахстана Астане в среду состоялась торжественная церемония официальной встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)