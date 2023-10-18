Военный эксперт Кнутов: российские ПВО готовы сбивать ракеты ATACMS

commons.wikimedia.org Российские системы ПВО уже приспособились к отражению атак ВСУ ракетами ATACMS, которые им недавно передали США, заявил в беседе с РЕН ТВ военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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