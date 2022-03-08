СМИ: сына и внука Ротару поймали при попытке бежать с Украины

Руслан и Анатолий Евдокименко пытались на лодке уплыть в Молдавию.В понедельник украинские пограничники задержали в городе Могилев-Подольском на границе с Молдавией группу лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
Руслан и Анатолий Евдокименко пытались на лодке уплыть в Молдавию.В понедельник украинские пограничники задержали в городе Могилев-Подольском на границе с Молдавией группу лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
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