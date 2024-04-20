Одинокий турист был спасён в горах Красной Поляны. Поиски и спасение мужчины продолжались восемь часов.
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Одинокий турист был спасён в горах Красной Поляны. Поиски и спасение мужчины продолжались восемь часов.