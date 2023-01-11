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В Оренбуржье завершили расследование дела в отношении главы ОПГ Корчагина

В Оренбуржье завершили расследование дела в отношении главы ОПГ Корчагина

СК РФ по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя местной организованной преступной группы (ОПГ) Сергея Корчагина.

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