России есть смысл инвестировать в себя, а не в экспорт газа в Иран

Москва готова за свой счет проложить трубопроводную систему по дну Каспийского моря для транспортировки из России в Иран 300 млн кубометров газа в сутки (109-110 млрд кубометров в год), чтобы зарабатывать до $12 млрд на экспорте этого сырья в эту страну.