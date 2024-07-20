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России есть смысл инвестировать в себя, а не в экспорт газа в Иран

России есть смысл инвестировать в себя, а не в экспорт газа в Иран

Москва готова за свой счет проложить трубопроводную систему по дну Каспийского моря для транспортировки из России в Иран 300 млн кубометров газа в сутки (109-110 млрд кубометров в год), чтобы зарабатывать до $12 млрд на экспорте этого сырья в эту страну.

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