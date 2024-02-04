Рыбин считает, что болельщикам понравилась игра Шестёркина в Матче звёзд НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за его игру на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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