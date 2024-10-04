В Керчи пятые сутки ищут пропавшую женщину

В Керчи несколько дней ведутся поиски 46-летней Ирины Комягиной (Поликарпова). Женщина ушла из дома и не вернулась 30 сентября, с этого времени о её местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Крым.
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