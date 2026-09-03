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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Ван Ной подписал контракт с «Миннесотой»

«Миннесота Вайкингс» подписали 35-летнего эдж-рашера Кайла Ван Ноя в тренировочный состав. По данным The Ringer, защитник будет набирать форму, после чего его планируют перевести в основной состав.

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