❗️Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе «Роспотребнадзор организовал мониторинг отбора проб воздуха в зоне нефтебазы.
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❗️Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе «Роспотребнадзор организовал мониторинг отбора проб воздуха в зоне нефтебазы.