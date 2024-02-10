«Привет от запада». Рука Вашингтона в деле о нашествии мигрантов в Россию

Вот таким тихим сапом и захватят РФ. Они сами высказываются, что не рожают, а плодятся. Представьте что будет лет через десять.

Галина Друзина

Куда нам столько мигрантов, зачем направо и налево выдавать гражданство, приехал, отработал и домой и без семей, а то один приедет и привезёт пол аула, гражданство давать после 7 - 10 лет, если нет замечаний, хоть даже мало мальских. И следить за выдачей гражданство строго, если что, то выдворить и того кто получил и того кто выдал.