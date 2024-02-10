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«Привет от запада». Рука Вашингтона в деле о нашествии мигрантов в Россию

«Привет от запада». Рука Вашингтона в деле о нашествии мигрантов в Россию

«Привет от запада». Рука Вашингтона в деле о нашествии мигрантов в Россию Вашингтон всегда громкое и пафосно заявлял, что победил Союз лишь потому, что он распался.

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Комментарии
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Людмила Суханова
Нужно перед правительством и думой остро ставить вопросы о мигрантах. Всем нам! Не нужны в России мигранты-боевики. Приехали - отработали  домой!!!
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4 час.
Володя Щербаков
Вот таким тихим сапом и захватят РФ. Они сами высказываются, что не рожают, а плодятся. Представьте что будет лет через десять.
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1 час.
Галина Друзина
Куда нам столько мигрантов, зачем направо и налево выдавать гражданство, приехал, отработал и домой и без семей, а то один приедет и привезёт пол аула, гражданство давать после 7 - 10 лет, если нет замечаний, хоть даже мало мальских. И следить за выдачей гражданство строго, если что, то выдворить и того кто получил и того кто выдал.
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1 час.

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