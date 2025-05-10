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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран о вылете из ЛЧ: «Барса» более чем заслуживала пройти дальше. У нас молодая команда, в будущем у нас будут новые возможности, и мы добьемся своего»

Ферран о вылете из ЛЧ: «Барса» более чем заслуживала пройти дальше. У нас молодая команда, в будущем у нас будут новые возможности, и мы добьемся своего»

Каталонский клуб уступил «Интеру» в ответном матче 1/2 финала (3:4, первая игра – 3:3) и завершил выступления в турнире.

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