Вооруженные силы Украины готовят удар по России дронами и дальнобойными ракетами 7 мая

Предполагается, что противник использует несколько десятков средств поражения.Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России с применением дронов и дальнобойных ракет во вторник, 7 мая.
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