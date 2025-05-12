Киевский режим, подгоняемый грозным окриком президента США из Вашингтона, придумал, как выкрутиться из патовой дипломатической ситуации, в которой оказался Зеленский после предложения Москвы начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле о долгосрочном мире.
Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина
Комментарии
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Шолпан Баймагамбетова
Трамп беспокоится о своем имидже, ему плевать на украинцев так и русских .Он обещал остановить войну в/на Украине. Пусть остановит Израиль, который ковровыми бомбардировками, пачками убивает палестинцев. Такой же клоун, как украинский
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1 д.
Катерина
Точно! Клоун, мало того, что утопил Окраину в крови, теперь уже перешёл на язык гопника. Стрелку вот забил нашему Президенту в Турции. Охренел совсем просроченная тварь...
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1 д.
Катерина
Если бы у палестинцев была такая возможность, они затоптали Израиль голыми ногами... Так стоит ли осуждать или принимать какую-то сторону в тёрках между евреями и палестинцами? Другое дело - роль евреев в разжигании бойни на нашей Окраине...
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1 д.
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