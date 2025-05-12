Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина

Шолпан Баймагамбетова Трамп беспокоится о своем имидже, ему плевать на украинцев так и русских .Он обещал остановить войну в/на Украине. Пусть остановит Израиль, который ковровыми бомбардировками, пачками убивает палестинцев. Такой же клоун, как украинский

Катерина Точно! Клоун, мало того, что утопил Окраину в крови, теперь уже перешёл на язык гопника. Стрелку вот забил нашему Президенту в Турции. Охренел совсем просроченная тварь...