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Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина

Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина

Киевский режим, подгоняемый грозным окриком президента США из Вашингтона, придумал, как выкрутиться из патовой дипломатической ситуации, в которой оказался Зеленский после предложения Москвы начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле о долгосрочном мире.

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Комментарии
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Шолпан Баймагамбетова
Трамп беспокоится о своем имидже, ему плевать на украинцев так и русских .Он обещал остановить войну в/на Украине. Пусть остановит Израиль, который ковровыми бомбардировками, пачками убивает палестинцев. Такой же клоун, как украинский
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1 д.
Катерина
Точно! Клоун,  мало  того, что  утопил  Окраину  в  крови,  теперь  уже  перешёл  на  язык  гопника. Стрелку  вот  забил нашему Президенту  в  Турции.  Охренел  совсем  просроченная тварь...
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1 д.
Катерина
Если  бы  у  палестинцев была  такая  возможность,  они  затоптали  Израиль  голыми  ногами... Так  стоит  ли  осуждать или  принимать  какую-то  сторону  в  тёрках  между  евреями и  палестинцами?  Другое  дело - роль   евреев  в  разжигании  бойни  на  нашей Окраине...
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1 д.
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