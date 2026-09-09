В ЛНР заработали более 580 избирательных участков

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 580 избирательных участков в ЛНР начали работу по актуализации списков избирателей и приему заявлений от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.
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