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ТАСС

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В ЛНР заработали более 580 избирательных участков

В ЛНР заработали более 580 избирательных участков

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 580 избирательных участков в ЛНР начали работу по актуализации списков избирателей и приему заявлений от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.

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