У выпускников хромало правописание на ЕГЭ-2026 по русскому языку

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей русского языка, составленные на основе анализа наиболее распространённых ошибок участников экзамена.
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