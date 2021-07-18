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Назван полный список противопоказаний для вакцинации

Назван полный список противопоказаний для вакцинации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Назван полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность.

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