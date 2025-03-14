Эвелина Хромченко, Ольга Карпуть, Нюша посетили показ Александра Рогова

13 марта в рамках первого дня Московской недели моды прошёл показ бренда Rogov. Поддержать основателя марки, стилиста и ведущего "Модного приговора" Александра Рогова пришли его звёздные друзья и поклонники.
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