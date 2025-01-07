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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замула о Знарке в «Филадельфии»: «Он всегда с нами, смотрит тренировки, подсказывает. Перед и после игр всегда пишет»

Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.

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