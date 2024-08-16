Капитализм сломался, но не для всех

Читатели пишут про новости повестки. Всё плохо, как я и предполагал. Жителей Запада продолжают давить и унижать, погружая несчастных всё глубже в ядовитое болото выученной беспомощности и ненависти к себе:Решил немного западных клипов посмотреть, расслабиться.