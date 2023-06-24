В воротах цирка стоит танк: что сейчас происходит в Ростове-на-Дону Елена ГалицкаяВчера, 23 июня, вечером на Буденновском проспекте появилась внушительная колонна бронетехники, заставляя жителей задуматься о причинах такого необычного зрелища.