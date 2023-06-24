FTimes

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    А он не призвал органы разгромить 5 колонну и расстрелять предателей в МО и Думе и Центробанке? Или причинно-следстве...«Удар в спину стр...
  • Сергей Дмитриев
    Сообщите "точные даты" , когда Земля была и будет в 4-х местах, где она равноудалена от Солнца. М/б они тоже чем-то и...Точная дата и вре...
  • Анфиса Иванова
    Я категорически против ! Оставьте мне мой биологический от рождения цикл без ваших грубых в него вмешательств !!!!Надо ли возвращат...

В воротах цирка стоит танк: что сейчас происходит в Ростове-на-Дону

В воротах цирка стоит танк: что сейчас происходит в Ростове-на-Дону

В воротах цирка стоит танк: что сейчас происходит в Ростове-на-Дону Елена ГалицкаяВчера, 23 июня, вечером на Буденновском проспекте появилась внушительная колонна бронетехники, заставляя жителей задуматься о причинах такого необычного зрелища.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх